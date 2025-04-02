В Ельцин-центре отменили спектакль о расстреле царской семьи

В Екатеринбурге в Ельцин-центре отменили спектакль «Я убил царя» московского театра «Пространство “Внутри”», запланированный на 5 июня, сообщили в пресс-службе Ельцин-центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ельцин-центр опубликовал анонс у себя в социальных сетях 26 марта, а уже 2 апреля сообщили, что спектакль отменяется. «Уважаемые гости, спектакль отменяется. Возврат денег за билеты, купленные на сайте, будет сделан автоматически. Билеты, купленные в кассах Ельцин-центра, можно вернуть только в кассах»,— говорится в сообщении.

В анонсе говорилось, что в постдокументальной драме Владимира Мирзоева рассказывается о событиях ночи с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге, где в подвале дома Ипатьева были расстреляны последний российский император Николай II. История показана по версии екатеринбургского драматурга Олега Богаева. В спектакле должны были принять участие Елена Коренева и другие актеры, снимавшиеся в сериале «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева. Как указано в социальных сетях театра «Пространство “Внутри”», данный спектакль играют уже несколько лет. «Это спектакль, с которого начался наш театр»,— говорится в одном из постов.

Почему именно был отменен спектакль в сообщении Ельцин-центра не уточняется, давать дополнительные комментарии там не стали. Как писал Telegram-канал «УралLive», спектакль «возмутил православных христиан». Одна из причин — в постановке якобы давалась фейковая цитата инженера Ипатьева о Николае II.

«К нам приходил директор музея императора Николая II. Он не увидел ничего агитирующего в спектакле»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе театра «Пространство “Внутри”».

Ранее Ельцин-центр отменил встречу с поэтом Германом Лукомниковым после жалоб «Русской общины». По мнению членов движения, поэт «известен своей антироссийской позицией и негативным отношением к нашей стране».

Полина Щуцкая