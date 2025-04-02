«Теперь на заказ из алмаза можно выгранить практически все что душе угодно»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какое влияние на индустрию оказали лабораторно выращенные бриллианты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Моя традиционная рубрика — «Камень, рожденных в текущем месяце». У нас апрель, и по совету Американской ассоциации ювелиров, а именно этой классификации мы придерживаемся, носить появившимся на свет в этот период стоит бриллианты. Обычно в рамках этой рубрики я рассказываю о свойствах камней и украшениях, созданных с ними. Но, говоря об ограненном алмазе или бриллианте, конечно, нужно упомянуть и динамику цен. Все, кто за ней наблюдает, видят, что сейчас прайс на большую часть категорий, за исключением редких цветных и очень крупных коллекционных бесцветных образцов, снижается. И нередко связывают это с появлением и ростом популярности лабораторно выращенных камней, что, конечно, так и не так. Потому что «лабы» оказали как негативное, так и позитивное влияние на всю индустрию.

Позитивное, очевидно, в том, что они ее продвигают технологически. Это в том числе означает появление очень интересных фантазийных огранок, поскольку лабораторное сырье гораздо доступнее, чем природное, особенно когда мы говорим о крупных размерах. Сейчас можно увидеть то, на что с природным бриллиантом пойти мог бы только эксцентричный шейх, а теперь такие камни превращаются в коммерческие. Так, например, можно приобрести экземпляр в виде букв алфавита, или соколов, или голов лошадей, или, а это сейчас еще одно популярное направление, карт стран. Да в принципе на заказ теперь из алмаза можно выгранить практически все что душе угодно. И надо сказать, что каким бы ни был эксцентричным сюжет, бюджета шейха вам не потребуется. Да, это не будет слишком доступно, но и не заоблачно дорого.

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Анна Минакова