Путин встретился с главой Бурятии Цыденовым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Они обсудили развитие региона, а также поддержку в Бурятии участников СВО и их семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Алексей Цыденов

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Алексей Цыденов

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Цыденов заявил, что в регионе действует около 48 мер поддержки людям, которые ждут своих родных с Украины. Среди них — бесплатное питание детей в школах всех возрастов, бесплатный уход за пожилыми родственниками, которые требуют социального сопровождения, компенсация затрат на ЖКХ тем, чьи родственники числятся без вести пропавшими. «В общем, много у нас разных мер»,— сказал глава Бурятии (цитата по сайту Кремля).

Господин Цыденов назвал хорошей экономическую ситуацию в регионе. «Рост промышленного производства в прошлом году более 5%... Сегодня 69 тыс. (руб.— "Ъ") — это средняя заработная плата, средний доход — 54 (тыс. руб.— "Ъ"). Мы 32-е место по Российской Федерации занимаем»,— сказал он. Также глава Бурятии рассказал Владимиру Путину об успехах в плане инвестиций, который произошел за счет модернизации Восточного полигона, ЛЭП-500 и других крупных проектов.

Алексей Цыденов заявил на встрече, что в регионе есть «нерешенные вопросы» с экологией и обращением с отходами. Президент уточнил, говорит ли господин Цыденов о сливах сточных вод в озеро Байкал. Глава региона ответил: «Строительство очистных — да, есть у нас там проблемные вопросы. И строительство полигонов. Сейчас национальные проекты приняты, будем в их рамках работать»,— сказал он. Он заявил, что власти Бурятии понимают, насколько это важная задача.