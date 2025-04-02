Лыжник Большунов стал победителем гонки преследования в финале Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион 2022 года Александр Большунов выиграл гонку преследования на 10 км классическим стилем у мужчин в финале Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кировске (Мурманская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Большунов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Александр Большунов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Большунов показал результат 26 минут 5,1 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (+47 секунд). Третье — Сергей Ардашев (+1 минута 40,5 секунды).

Индивидуальная гонка свободным стилем на 15 км пройдет 4 апреля.

Финал Кубка России по лыжным гонкам завершится 6 апреля.

Таисия Орлова