Краснодарстат: численность населения Краснодара достигла 1,26 млн человек

На 1 января 2025 года численность постоянного населения Краснодара составила 1 млн 262 тыс. человек против 1 млн 243 тыс. человек на 1 января 2024 года, следует из данных Краснодарстата. Таким образом, за год, по данным официальной статистики, население краевого центра выросло на 19 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

В пятерку самых населенных муниципалитетов также входят Сочи (561 тыс. 610 человек), Новороссийск (345 тыс. 538 человек), Анапа (207 тыс. 879 человек) и Армавир (204 тыс. 984 человека). В Геленджике проживают 117 тыс. 70 человек.

Среди муниципальных районов лидируют Динской (147 тыс. 906 человек), Ейский (132 тыс. 763 человек), Крымский (130 тыс. 986 человек), Темрюкский (126 тыс. 625 человек), Славянский (124 тыс. 891 человек), Северский (124 тыс. 718 человек) и Туапсинский (124 тыс. 195 человек).

Общая численность населения Краснодарского края превысила 5,8 человек. Из них 3,3 млн человек проживают в городах, около 2,5 млн — в сельской местности.

Вячеслав Рыжков