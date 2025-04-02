В покупке TikTok может принять участие фонд Andreessen Horowitz

Венчурный фонд Andreessen Horowitz рассматривает возможность участия в выкупе контрольного пакета акций американского сегмента TikTok у китайской ByteDance. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times. На днях президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже американского сегмента TikTok будет заключена до 5 апреля. Ключевыми покупателями СМИ называют Blackstone, Microsoft, Oracle и Илона Маска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Фонд Andreessen Horowitz может присоединиться к заявке на покупку TikTok, поданной консорциумом инвесторов во главе с Oracle. По данным Reuters, Дональд Трамп примет окончательное решение по полученным заявкам на покупку TikTok уже сегодня, 2 апреля. В Овальном кабинете состоится встреча с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, министра торговли Говарда Латника, советника по национальной безопасности Майка Уолца и директора Национальной разведки Тулси Габбард.

Кирилл Сарханянц