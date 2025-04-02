Лыжница Наталья Терентьева выиграла гонку преследования в Финале Кубка России

Олимпийская чемпионка 2022 года Наталья Терентьева завоевала золотую медаль в гонке преследования на 10 км в Финале Кубка России. Турнир проходит в Кировске (Мурманская область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация лыжных гонок России Фото: Федерация лыжных гонок России

Терентьева преодолела дистанцию за 30 минут 1,0 секунды. Занявшая второе место Дарья Непряева отстала на 29,5 секунды. Третьей стала Ольга Сергеева (+1 минута 11,5 секунды).

Индивидуальная гонка свободным стилем на 10 км пройдет 4 апреля.

Финал Кубка России по лыжным гонкам завершится 6 апреля.

Таисия Орлова