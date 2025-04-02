Алла Пугачева выпустила две песни о войне

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила две новые песни под названиями «Мама» и «Поцелуй войны». Обе композиции опубликованы на YouTube-канале певицы. Музыку к ним написал композитор из Ленинградской области Андрей Мисин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Текст песни «Мама» Алла Пугачева написала сама. Он представляет собой диалог матери с сыном-солдатом, погибшим на войне. «Как я могла отпустить тебя, сын, как могла, в этот ужаснейший бой. Отпустила тебя, бесы попутали»,— говорится в песне.

Автором слов для песни «Поцелуй войны» стал поэт Андрей Ордынец. В тексте есть такие строчки: «Темной ночью и днем под смертельным огнем нам судьбою даны поцелуи войны». «Фонтанка» пишет, что песня посвящена наступлению советских войск против финнов во время Свирско-Петрозаводской операции в 1944 году.

Алла Пугачева в октябре 2022 года уехала из России. «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат»,— так артистка объяснила свой отказ от выступлений в России в интервью эстонскому изданию Lifestyle Baltic. Мужа певицы Максима Галкина, выступившего против боевых действий на Украине, в сентябре 2022-го объявили иностранным агентом. После этого певица опубликовала пост, в котором раскритиковала действия властей и попросила присвоить ей статус иноагента, как и ее мужу. В начале мая 2023 года певица ненадолго приезжала в Россию, чтобы посетить церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

Полина Мотызлевская