Верховный суд: купленное в гражданском браке имущество при расставании не делят

Имущество, купленное в гражданском браке, не является совместно нажитым и в случае расставания разделу не подлежит, постановила судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам. Решение вынесено по делу пары из Краснодарского края, которая развелась после 24 лет брака, но супруги продолжили жить вместе.

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Спустя месяц после развода мужчина купил бывшей жене автомобиль, который на нее же оформил. Когда пара решила расстаться, он обратился в суд и потребовал признать машину совместно нажитым имуществом. Сначала ему отказали, но апелляция решила, что после развода прошло мало времени и деньги, на которые была куплена машина, являются совместно нажитыми, поэтому и автомобиль — тоже.

Верховный суд обратил внимание, что в России признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния, а права и обязанности супругов, в том числе имущественные, возникают со дня регистрации брака. Совместной собственностью супругов является имущество, нажитое конкретно в период брака. Суд оставил в силе только первое решение, присудившее машину женщине.

«Совместное проживание... не порождает правовых последствий, которые влечет факт заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может»,— отмечается в определении судебной коллегии (цитата по «РИА Новости»).

В августе 2024 года Верховный суд постановил, что переоформить квартиру на родителей при разводе нельзя ни при каких условиях, она все равно будет учитываться в разделе имущества. Решение вынесли по делу семьи из Белгородской области, в которой мужчина незадолго до расторжения брака попытался передать квартиру матери.

Подробности — в материале «ЪFM» «Квартира свекрови попала в раздел».