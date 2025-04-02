Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил о намерении стать главой ООН

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о своем намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. На этой должности он хочет сменить Антониу Гутерриша, выборы на пост генсека будут проведены в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

«Процесс отбора преемника Гутерриша еще не начался — этот процесс начнется в конце этого года, когда в рамках Генеральной Ассамблеи ООН будет объявлен призыв к подаче кандидатур... Я рассматриваю это, и рассматриваю очень серьезно. Это все, что я могу сказать на данный момент»,— заявил господин Гросси на Аргентинском совете по международным отношениям (цитата по La Nacion). Он добавил, что для него было бы честью, если бы его родная Аргентина выдвинула его в качестве кандидата.

На совете господин Гросси оценил работу Совета Безопасности ООН, заявив, что тот находится в «парализованном» состоянии. «Он не может двигаться вперед. Я считаю, что международные лидеры должны работать с той реальностью, которая есть, а не с той, которая должна быть. Если бы у нас был Совет Безопасности, который бы работал идеально, очевидно, мы бы не имели тех конфликтов, которые имеем сейчас»,— сказал он.

Рафаэль Гросси — аргентинский дипломат, впервые он стал главой МАГАТЭ в 2019 году после смерти бывшего гендиректора агентства Юкии Амано. До этого он был послом Аргентины в Австрии, МАГАТЭ и других международных организациях, которые базировались в Вене. Антониу Гуттериш был избран генсеком ООН в 2016 году.