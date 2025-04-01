Регионам разрешат выкуп недостроев

Госдума 1 апреля одобрила сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий возможность регионов выкупать у Фонда развития территорий (ФРТ) без торгов земельные участки с недостроенными после банкротств застройщиков многоквартирными домами. Как отмечают эксперты, это позволит расширить возможности для вовлечения таких участков в оборот, но сам механизм будет интересен регионам с развитыми инвестпрограммами в жилищном строительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможность субъектов РФ выкупить у ФРТ брошенные строителями объекты позволит быстрее вовлекать их в развитие городской среды

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Возможность субъектов РФ выкупить у ФРТ брошенные строителями объекты позволит быстрее вовлекать их в развитие городской среды

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Закон, который дает регионам полномочия выкупать без торгов у ФРТ участки с недостроенными многоквартирными домами, во вторник, 1 апреля, одобрен Госдумой во втором и третьем чтениях. Речь идет о ситуациях, когда застройщик обанкротился, а ФРТ принял решение о выплате дольщикам компенсации (вместо достройки объекта). В таких случаях, отмечается в пояснительной записке, участки принадлежат ФРТ, а регионы и муниципалитеты не могут вернуть их в свое владение, поскольку участки могут быть реализованы только с торгов или безвозмездно переданы в федеральную собственность.

Принятый закон предусматривает право регионов обратиться в ФРТ с ходатайством о выкупе таких участков — выкупную стоимость участка определит привлеченный фондом оценщик.

При этом в законе прописываются основания для отказа региону.

Среди них — наличие принятого ранее решения о завершении строительства объекта, о включении участка в границы комплексного развития территорий, а также проведение торгов.

Полученные ФРТ средства после продажи распределяются между фондом и бюджетом региона — пропорционально размеру софинансирования мероприятий по выплате гражданам возмещения (за вычетом расходов фонда в связи с продажей). При этом обязательства региона по оплате могут быть частично погашены в порядке взаимозачета с фондом. Сам закон не ограничивает варианты использования регионом купленного участка: по словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, «дом можно достроить, если это возможно, или снести, а на его месте разбить парк или построить детский сад, поликлинику, школу и так далее». В ФРТ «Ъ» сообщили, что поддерживают нововведения - механизм «позволит передавать регионам участки в приоритетном порядке при наличии у них такой потребности и быстрее вводить важные для людей объекты, в том числе социальные».

Как отмечает глава НОСТРОЙ Антон Глушков, с создания ФРТ в 2017 году в его ведении оказалось порядка 750 участков под недостроенными домами, из которых удалось реализовать 150. По его словам, такие участки с недостроями «простаивают не один год, портят облик городов, создают угрозу для жизни» — изменения же позволят регионам более эффективно выполнять социальные обязательства и использовать участки. Сейчас даже при наличии интереса регионов к таким объектам, говорит член Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев, они не могут участвовать в торгах, «а зачастую такие объекты могут дать существенный эффект для программ жилищного строительства».

По оценкам президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, сейчас есть несколько вариантов дальнейшего использования ФРТ участков с недостроенными домами, в том числе продажа на торгах, включение в границы комплексного развития. Закон, поясняет она, добавляет еще один вариант — расширение способов вовлечения в оборот участков позволяет «обеспечить условия для скорейшего строительства необходимых городам объектов и ликвидации недостроев». Впрочем, полагает Илья Пономарев, закон может быть интересен ограниченному кругу регионов, имеющих развитую инвестпрограмму жилищного строительства — прежде всего Москве, Мособласти, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Евгения Крючкова