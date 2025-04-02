Бродячий экспонат

В Санкт-Петербурге запустили Музей бомжей, где рассказывается история бездомных от глубин веков до наших дней. Экспозиция открыта в тестовом режиме, с мая на площадке запустят цикл творческих программ. Часть прибыли от работы заведения основатель музея Антон Бородин направит в благотворительные фонды для помощи людям без определенного места жительства.

Выставочная площадка заняла около 130 кв. м в подвале дома на Гороховой улице, 31. Помещения требовали ремонта, потому как площади, арендованные для создания частного музея, были затоплены. Восстановить их удалось за два месяца, а на ремонт потратили более 1 млн рублей. «Первая версия проекта год назад была шуточной, обычно такие мысли высказывают за кружкой пива, все смеются, а дальше планов так ничего и не идет. Тут все же вышло не только на словах, хотя относительно изначальной идеи многое поменялось. По крайней мере, я точно написал стостраничный документ об истории бродяжничества, который больше похож на научную работу, чем концепт частного музея»,— рассказал основатель Антон Бородин.

Однако и сейчас пространство не до конца готово, окончательно завершить работы господин Бородин обещает в мае. Тогда же в музее пройдет авторский моноспектакль бывшего актера Александринского театра Кирилла Меньщикова. «Пространство не остановится только на постоянной экспозиции. Возле гардероба у нас есть место для фотовыставок, и мы как раз думаем, как его задействовать под временные проекты»,— поделился господин Бородин.

Условно экспозиция делится на пять частей и прослеживает, как менялись бездомные в течение веков. Несмотря на название музея (оно обусловлено маркетинговыми соображениями, объясняют кураторы), бомжами хранители музея бродяг не называют принципиально из-за негативного стереотипа, который сформировался в последние годы. Поэтому от экскурсовода во время посещения пространства гости слышат синонимы этого слова.

Ключевыми объектами инсталляции Музея бомжей являются пять восковых фигур, слепленные с лиц петербургских актеров. Сейчас тестовая голова первого экспоната калики-скитальца, который отправился в паломничество в Иерусалим после Крещения Руси, стоит под стойкой администратора. «Я предложил сделать фигуры с себя, и с моего лица сделали восковой слепок, выдрав при этом все ресницы, но тестовый слепок не удался. Потом с нами не согласился работать прошлый скульптор, а когда мы его поменяли, уже решили позвать актеров массовки, которых действительно учат правильно стоять, чтобы маска удалась»,— объяснил основатель музея.

Далее экспозиция переходит на рассказ о петровской эпохе и основании Петербурга. Угол музея оборудован как обиталище беглого каторжника. Восковой бездомный стоит в маленькой комнате деревянной избы и собирается поесть: на столе разбросаны глиняные черепки с едой и закусками. Для посетителей стоит непрозрачный флакон-болтушка, чтобы они могли узнать, как пахли скитальцы того времени, такая же бутыль стоит и в части выставки о Древней Руси.

Вообще, оборудование парфюмированных экспонатов в музеях Петербурга набирает популярность. Из последнего: в рамках байопика о Викторе Цое в пространстве «Севкабель Порт» в газовую горелку на котельной «Камчатка» добавили парфюм с запахом кочегарки. «Мы не стремимся к полному историческому соответствию, у нас есть допущения и в костюмах бездомных, и в самих экспонатах. Нам важнее передать атмосферу, чтобы после гости захотели сами погуглить и узнать о проблемах бродяг»,— добавил господин Бородин.

Следующие части музея оборудованы как ночлежка конца XIX века и отделение советской милиции, где за решеткой вместе с бездомным есть возможность посидеть у каждого желающего. Завершает выставку параллельная первому бродяге восковая фигура бывшего интеллигента, который сидит на трубах теплотрассы в Петербурге 1990-х годов. Его окружают сборник рассказов Антона Чехова, граненый стакан и обед, который разложен на театральной программке со спектакля «В ожидании Годо» по пьесе Сэмюэля Беккета.

Заканчивая экскурсию, кураторы отмечают, что даже спустя столетия проблема остается неразрешенной. «Прежде всего Музей бомжей — коммерческий и ориентирован на доход, но призван также, хотя бы частично, решить проблему бездомных. Мы точно будем перечислять часть чистой прибыли на содержание ночлежек, однако пока еще не определились с размером пожертвований. Все зависит от числа гостей»,— завершил Антон Бородин.

Стефания Барченкова