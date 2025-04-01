Пчелы попали под статью

Лесничество оштрафовало на 20 тыс. рублей руководителя кубанского отделения Союза пчеловодов России Ивана Злобнова за размещение в лесном массиве ульев, расценив эти действия как самовольное занятие лесного участка. Кроме штрафа, ему предложено добровольно возместить ущерб в размере 1,1 млн рублей. Пчеловод отрицает, что в результате его действий лесному массиву был нанесен ущерб и утверждает, что по собственной инициативе расчищал территорию от мусора. Иван Злобнов намерен обжаловать административное наказание в суде. Юристы называют дело «неоднозначным»: с одной стороны, закон требует оформлять лесопользование, с другой — не учитывается специфика пчеловодства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Советский районный суд Краснодара рассмотрит жалобу представителя Союза пчеловодов России по Краснодарскому краю Ивана Злобнова на постановление кубанских лесничих. Они привлекли пчеловода, который в данном случае действовал как частное лицо, к административной ответственности за самовольное занятие лесных участков (ст. 7.9 КоАП РФ). Сведения об этом размещены на сайте инстанции.

Как следует из документа, в середине января лесничий Каневского участкового лесничества в ходе патрулирования обнаружил 208 пчелиных ульев. По данному факту, который он расценил как нарушение правил пользования лесами, был составлен административный протокол. Впоследствии главный лесничий Краснодарского лесничества вынес на основании данного протокола постановление о привлечении пчеловода к административной ответственности по ст. 7.9 КоАП РФ, санкция которой предусматривает для физлиц ответственность в размере 20 тыс. руб.

Кроме штрафа пчеловода обвинили в нанесении ущерба природе и предложили в добровольном порядке возместить вред, размер которого превысил 1,1 млн руб.

Господин Злобнов рассказал «Ъ-Кубань», что он просто остановился на поляне возле трассы на перестой, не имея цели решать там свои производственные задачи. По его словам, лесник рассказал ему о том, что сейчас проводится рейд в отношении незаконных лесопользователей, и он согласился подписать протокол об административном правонарушении, чтобы помочь тому выполнить план, после чего убрал ульи. Пчеловод предполагал, что ответственность будет незначительной. Однако впоследствии, когда получил на руки постановление об административном нарушении с требованием о возмещении миллионного убытка, решил обжаловать документ.

В министерстве природы Кубани, которому подведомственна лесоохрана, пояснили, что по закону пользование лесами является платным, ульев было слишком много, и лесник расценил ситуацию как самовольное занятие лесного участка. На вопрос о том, откуда взялась такая крупная сумма ущерба, в ведомстве разъяснили, что ущерб рассчитан, исходя из нормативов, которые определены соответствующим постановлением правительства РФ и жестко увязывают размер возмещения за нарушение лесного законодательства с видом конкретного правонарушения, стоимостью поврежденных растений, размером арендной платы и прочими обстоятельствами.

Пчеловод в жалобе обращает внимание, что привлечен к ответственности за пределами предусмотренного законом двухмесячного срока с момента совершения правонарушения, кроме того, инцидент имел место в январе, когда пчелы не могли нанести вред растительности. Относительно оформления аренды он отмечает, что занимается этим вопросом, у него нет цели пользоваться землей бесплатно. Однако процедура очень долгая и сложная, и потому быстро заключить договор у него не получается. Также он отмечает, что аграрии сейчас обрабатывают поля средствами, опасными для пчел, и пчеловоды оказываются в ситуации, когда им просто некуда деваться. На поляне же, где он остановился на перестой, он не просто не наносил вред лесу, но по собственной инициативе убрал там мусор.

Руководитель Юридической службы Краснодарского края Сергей Пищулин отмечает, что, если пчеловод разместил в лесу свои ульи без договора аренды или иного разрешения, даже если это была временная остановка, лесничие формально правы, и его действия действительно подпадают под административную статью. Но если ему удастся доказать, что постановление вынесено позднее, чем через два месяца после нарушения, у него есть высокие шансы добиться в суде отмены решения. Также, если пчеловод подписал документ, «чтобы помочь выполнить план», это можно оспорить, но придется доказывать — предоставлять аудио- или видеозаписи, приводить в суд свидетелей, которые бы это подтвердили. Что касается размера ущерба, то теоретически он может быть снижен по итогам экспертизы, если удастся доказать, что ульи не нанесли вреда в том объеме, который рассчитан по методике, утвержденной правительством.

«Конечно, дело неоднозначное. С одной стороны, закон требует оформлять лесопользование, с другой — система аренды часто не учитывает специфику пчеловодства. Суд может пойти навстречу пчеловоду, если нарушения процедуры со стороны лесничих будут доказаны. Но вообще, игнорировать формальные требования закона рискованно: даже такие позитивные действия, как уборка мусора, не отменяют ответственности за самовольное занятие участка»,— добавляет он.

Михаил Волкодав