Канадцы удвоили хоккейные тарифы

Национальная хоккейная лига (НХЛ) добилась значительного коммерческого успеха. Она договорилась о новом контракте с Rogers Communications на трансляции игр на территории Канады, который за 12 лет принесет лиге 11 млрд канадских долларов (около $7,7 млрд) — вдвое больше, чем аналогичный по продолжительности предыдущий. Условия этого соглашения даже выгоднее для НХЛ, чем условия ее сотрудничества с партнерами из США, несмотря на то что успехов в борьбе за Кубок Стэнли уже три с лишним десятилетия добиваются исключительно американские клубы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyler Tate / AP Фото: Tyler Tate / AP

О том, что НХЛ в ближайшее время объявит о заключении контракта на трансляции своих матчей на территории Канады с Rogers Communications (их показывает принадлежащий компании канал Sportsnet), сообщили AP, Sportico, ESPN и еще ряд ресурсов. По их данным, договор, как и предыдущий, истекающий в нынешнем году, будет рассчитан на 12 лет. Его стоимость оценивается в 11 млрд канадских долларов. В момент публикации новости сумма, если перевести ее в валюту, которая все-таки является основной для НХЛ, была эквивалента примерно $7,7 млрд. Однако с ценой контракта все не так просто. Дело в том, что в среду, 2 апреля, вступают в силу резко повышенные по инициативе президента США Дональда Трампа тарифы на импорт для Канады, которые, как считается, могут привести к падению курса местного доллара по отношению американскому. Глава НХЛ Гэри Беттмен уже выражал озабоченность в связи с этим на состоявшейся в марте встрече с генеральными менеджерами клубов. Правда, он пообещал купировать эффект от возможной девальвации, переведя все расчеты в доллары США.

Впрочем, в любом случае контракт с Rogers Communications выглядит для НХЛ чем-то похожим на настоящий прорыв. Его номинальная стоимость вдвое превышает стоимость истекающего контракта на 5,2 млрд канадских долларов. Но есть еще более яркое сравнение. Главными медиапартнерами североамериканских спортивных лиг традиционно являются все-таки компании из США. В 2021 году НХЛ заключила семилетние телеконтракты с двумя американскими вещателями — ESPN и Turner Sports — на общую сумму $4,5 млрд, они рассматривались как прорывные. Но если брать ежегодные выплаты — около $640 млн, коммерческая выгода для лиги от этого партнерства фактически идентична выгоде от пролонгированного канадского.

Договор с Rogers Communications позволит НХЛ еще сильнее укрепить финансовую мощь, которую она довольно быстро восстановила после приведшей к серьезным потерям пандемии коронавируса с вызванными ею различными ограничениями. В конце прошлого года руководители лиги сообщили, что по итогам нынешнего сезона прогнозируют увеличение ее общих доходов на $0,3 млрд по сравнению с 2024 годом, до $6,6 млрд. Рост поступлений уже привел к подъему потолка зарплат. Гэри Беттмен пообещал, что перед следующим чемпионатом он скакнет вверх на $4,4 млн и достигнет $92,4 млн. Замороженный не некоторое время в период пандемии на отметке $81,5 млн потолок вызывал трудности у генеральных менеджеров с комплектованием составов. Его окончательная разморозка летом 2024 года спровоцировала колоссальный всплеск активности на североамериканском хоккейном рынке, вылившийся в череду громких переходов и крупных контрактов с игроками.

Между тем некоторые эксперты расценивают новый договор НХЛ с Rogers Communications, какой бы благоприятной ни казалась сейчас экономическая конъюнктура в спортивном сегменте Северной Америки, как полноценную сенсацию.

Издание The Globe and Mail отмечает, что насчет желания компании продолжать сотрудничество с лигой существовали сомнения. Их причины кроются как в проблемах Rogers Communications, акции которой в минувшие три года упали в цене почти на 50%, так и тех клубов, которые по идее ее больше всего интересуют.

Канаду в НХЛ представляют 7 команд из 32: принадлежащий Rogers Communications «Торонто Мейпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Эдмонтон Ойлерс», «Калгари Флеймс», «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс» и «Оттава Сенаторс». Однако уже давным-давно у этого отряда нет никаких грандиозных достижений. Кубок Стэнли канадский клуб не завоевывал более трех десятилетий — с момента триумфа «Монреаля» в 1993 году. Все это время он достается командам из США. Команды же из Канады в некоторых сезонах терпели коллективный сокрушительный провал: в play-off их не оставалось уже после пары раундов, а большинство и вовсе туда не попадали. При этом с точки зрения вещателей как раз кубковые встречи являются главными, поскольку гарантируют гораздо более высокие рейтинги, нежели встречи регулярного первенства. По данным Канадской комиссии по радио и телевидению, весь период действия заканчивающегося контракта Rogers Communications с НХЛ ежегодная прибыль Sportsnet до уплаты налогов держалась возле достаточно скромной отметки в $90 млн.

Хотя в последнее время ситуация все же, кажется, немножко изменилась в лучшую для Канады сторону. В 2024 году Кубок Стэнли чуть не выиграл «Эдмонтон», уступивший «Флорида Пантерс» в седьмом, решающем матче финальной серии. А в текущем регулярном чемпионате, вступившем в финишную фазу, канадская семерка выступает так неплохо, что не таким уж фантастическим смотрится вариант, при котором она вся целиком окажется в play-off.

Алексей Доспехов