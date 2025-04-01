Кешбэку перечисляют правила

Банки предложили создать базу мошенников, которые накручивают кешбэк. Речь о ситуациях, когда клиенты зарабатывают на возврате товаров: что-то покупают и получают бонус от банка, а после этого товар возвращают в магазин, но деньги просят зачислить на другую карту. В итоге на счетах потребителя оказываются и кешбэк, и деньги за покупку. Ассоциация банков России обратилась в Роскомнадзор с просьбой помочь в борьбе с такими гражданами. Бизнес предлагает блокировать инструкции, которые описывают механизм, а также создать единую базу недобросовестных граждан.

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Насколько масштабна проблема? И будет ли борьба с нечестным кешбэком эффективной? На эти вопросы “Ъ FM” ответил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Я не думаю, что это какие-то катастрофические масштабы. Возможно, речь идет о том, что таких ситуаций просто становится все больше. Люди действительно стали гибко использовать всевозможные финансовые инструменты. Пример, который показывает такую же логику действий, казалось бы, из другой сферы: как только с 1 марта стал действовать самозапрет на кредиты, граждане воспользовались тем, что между этим решением и его подтверждением проходит два дня. Они берут займы, а потом не признают их, потому что уже действует самозапрет. Проблема скорее в том, что люди научились так делать.

При этом вряд ли это можно победить полностью. Идею создать единую систему обмена данными между банками, в том числе и для борьбы с разными видами мошенничества, обсуждают минимум десять лет.

Пока создать ее не удалось, и это будет сделать довольно сложно, потому что банки, конечно, не партнеры, а конкуренты в борьбе за клиентов. Но если эта проблема будет волновать сильно, допустим, Банк России и профессиональное сообщество, то они будут пытаться что-то сделать. Мне кажется, что игроки на этом рынке должны будут сделать определенный выбор. Потому что возникнет риск потерять лояльных клиентов, ведь кешбэк людям очень нравится, они активно пользуются картами ради него, для них это важно. То есть если сильно ухудшится или затруднится его получение, то это может оказаться для банков большей потерей, чем борьба с мошенничеством, и надо будет еще решать, что для них выгоднее».

Расходы банков на программы лояльности растут. По данным аналитиков Frank RG, в 2024 году бизнес потратил на кешбэк почти 300 млрд руб., в полтора раза больше, чем годом ранее. Но злоупотребления с бонусами — это результат недоработки самих банков, заметил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков: «Еще в 2011 году ЦБ направлял во все организации письмо, где разъяснял, что возврат за товар должен производиться исключительно на ту карту, по которой осуществлялась оплата. Единственный вариант, когда это может сделать на другой счет, — если в период между покупкой и возвратом товара закончился срок действия карты, или она была утеряна, и клиент вынужден был открыть новую, причем в другом банке, а не перевыпустив ее там же, в том же финансовом учреждении. Поэтому это дискуссионный вопрос, есть ли здесь нарушения, и с чьей стороны их больше, кто их допускает. Как мне кажется, здесь недоработка, возможно, отдельных банков, которые допускают возврат не на ту карту, не на тот счет».

В прошлом году разобраться с накруткой кешбэка призывали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Там предлагали сделать обязательным возврат денег на ту карту, с которой происходила оплата.

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Илья Сизов