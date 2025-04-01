У сочинского предпринимателя конфискованы 130 объектов недвижимости

Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества авторитетного бизнесмена Рубена Татуляна (Робсон). В соответствии с судебным решением в казну изъято 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м и стоимостью свыше 3,9 млрд руб. По ходатайству истца конфискация имущества подлежит немедленному исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Татулян (Робсон)

Фото: «Ъ-Кубань» Рубен Татулян (Робсон)

Фото: «Ъ-Кубань»

Как сообщал ранее «Ъ», основанием для судебного разбирательства послужило неисполнение предпринимателем предыдущего судебного решения по иску первого заместителя генпрокурора. Тогда речь шла об истребовании объектов недвижимости гостиничного комплекса «Волна» в пользу РФ и взыскании 9 млрд руб. в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб, нанесенный застройкой курортной зоны.

По информации прокуратуры, Рубен Татулян не погасил долг, заявив в суде об отсутствии денежных средств. В надзорном ведомстве полагают, что для защиты имущества от взыскания сочинский бизнесмен создал группу подконтрольных юридических лиц, на которые оформил принадлежащие ему объекты недвижимости.

Мария Локотецкая