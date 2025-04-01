В уфимской Черниковке застроят квартал многоэтажками

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания территории, ограниченной Кремлевской, Вологодской, Кольцевой, Борисоглебской улицами и улицей Богдана Хмельницкого площадью 38,4 га. Проекты разработаны ООО «Строительная компания "Уралэнергосервис"».

Сейчас на этой территории находятся 29 ветхих одно-и двухэтажных домов, а также 33 пяти-, десяти- и 12-этажных здания, поликлиника №32, детская поликлиника №8, торговый центр «Тополя», школа №98, башкирский лицей №48, спортивная школа №17, детский сад №186, Спортивная школа олимпийского резерва №26, центр социального обслуживания «Феникс» Орджоникидзевского района, хозяйственные постройки, металлические гаражи и подземные паркинги.

Проектом предлагается сохранить пяти-, десяти- и 12-этажные дома общей площадью квартир 144 тыс. кв. м, здания коммунальной и инженерной инфраструктуры, снести жилые и нежилые здания общей площадью 23,52 тыс. кв. м, построить 16 многоэтажных жилых домов общей площадью квартир 226,14 тыс. кв. м, реконструировать детсад, школу и лицей, а также спортивную школу. Также планируется построить одно шестиэтажное, два двухэтажных и одно четырехэтажное административное здание. Проектом предусмотрено размещение 4,3 тыс. машиномест.

ООО «Строительная компания "Уралэнергосервис"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в августе 2004 года в Уфе. Владельцем является ООО «Башинвестстрой» (принадлежит Андрею Ревенко). В 2023 году убытки компании составили 935 тыс. руб.

Майя Иванова