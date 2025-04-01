Александр Евсюков покинул пост заместителя главы Сочи

Вчера, 31 марта, Александр Евсюков освободил должность заместителя главы Сочи. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в администрации города-курорта. Более подробную информацию об уходе чиновника в мэрии сообщать не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Сочи Фото: администрация Сочи

Александр Евсюков контролировал работу департамента строительства. На пост заместителя главы Сочи он был назначен в сентябре 2023 года. До этого господин Евсюков замещал должность директора департамента строительства.

Андрей Куценко