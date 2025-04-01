Компания РЖД представила концепцию развития вокзала Пермь II

На Градостроительном совете Пермского края компания РЖД представила концепцию развития вокзального комплекса Пермь II. Совмещенный транспортно-пересадочный узел будет создаваться в три этапа. Об этом сообщает краевое минимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минимущества Пермского края Фото: Минимущества Пермского края

Концепция предусматривает строительство нового — Южного вокзала с пешеходным тоннелем к нему, реконструкцию действующего вокзала, благоустройство и озеленение прилегающей площади. Главный вход действующего вокзала украсит стеклянный козырек в форме арки, стилизованной под исторический фасад здания 1910 года. Эксперты градсовета поддержали проект. В дальнейшем он будет доработан с учетом предложений специалистов.

«В Дзержинском районе в ближайшие пять-семь лет будет вестись активное строительство. И было бы логично, чтобы в процессе развития этой части Перми, в том числе микрорайона ДКЖ, создавался важный для города и региона транспортный узел. Это завершило бы всю концепцию застройки»,— отметил член градсовета, гендиректор АО СЗ «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков.

Реконструкция вокзала — часть совместного проекта Пермского края и ОАО «Российские железные дороги» по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II» на территории Товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает также строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории. Без учета реконструкции вокзала он ранее оценивался в 2,5 млрд руб.