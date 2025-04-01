Пермский университет получил грант на работу со школьниками

Пермский государственный национальный исследовательский университет получит почти 5 млн руб. в качестве гранта от «Движения первых». Как сообщили в пресс-службе вуза, на эти деньги в течение года проведут цикл научно-популярных, образовательных и профориентационных мероприятий под брендом «Твой Первый университет». Они будут посвящены профориентации, образовательным активностям, вуз также организует фестиваль школьной науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ПГНИУ отмечают, что в мероприятиях смогут принять участие и школьники, которые живут в отдаленных от Перми населенных пунктах. Победителями грантового конкурса «Движения первых» стали проекты из 79 регионов. Было представлено более 5,5 тыс. заявок. Лучшие конкурсные работы выбрал экспертный совет, 820 участников которого были отобраны в 2024 году и прошли специальное обучение.