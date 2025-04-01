Импорт пальмового масла на Кубань вырос в 4,6 раза

В первом квартале 2025 года Краснодарский край импортировал 4,6 тыс. т пальмового масла, что в 4,6 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года (999 т). Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на Минсельхоз региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Единственным поставщиком остается Индонезия. В стоимостном выражении объем импорта за три месяца превысил 6 млн долларов США — в шесть раз больше, чем годом ранее. Средняя цена тонны масла за год увеличилась на 24,9%, достигнув почти 1,3 тыс. долларов США.

В 2024 году Кубань импортировала 6,5 тыс. т пальмового масла (7,1 млн долларов США), тогда как в 2023 году — 28,7 тыс. т (30,8 млн долларов США). В региональном минсельхозе снижение поставок по итогам прошлого года объясняют логистическими сложностями и высокой ценой на фоне доступности подсолнечного и рапсового масла.

Основными потребителями пальмового масла в России остаются кондитерские предприятия. Осенью 2024 года производители сообщали о дефиците сырья из-за роста сроков морской доставки.

Вячеслав Рыжков