Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю снизилась на 16,7%

На неделе с 24 по 30 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 16,7%, число госпитализаций — на 14,8%, сообщает Роспотребнадзор. Общее число заболевших за прошедшую неделю составляет 849 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Также по итогам недели зарегистрировано 2,5 тыс. случаев заболеваемости Covid-19, это на 18,3% ниже, чем на предыдущей неделе. Снижается и число закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений — за указанный период закрыли 59 школ, 74 дошкольных учреждение и один колледж.

18 марта Роспотребнадзор отмечал высокий уровень заболеваемости ОРВИ, тогда в неделю регистрировалось более 1,1 млн случаев. 25 марта ведомство сообщало о незначительном снижении заболеваемости на 10,8%, а также о снижении на 8,6% числа госпитализаций.

О росте заболеваемости ОРВИ в России — в материале «Ъ» «ОРВИ завирусились».

Полина Мотызлевская