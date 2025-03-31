Из «Нефтехимика» ушел главный тренер из-за плохих результатов команды

Олег Леонтьев покинул пост главного тренера ХК «Нефтехимик». Об этом он сообщил ТАСС, рассказав, что руководство команды приняло такое решение из-за результатов команды. «Спорт-экспресс» написал, что его место займет Игорь Гришин, который в сейчас тренирует «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«У меня контракт действовал еще два года, но руководство решило его расторгнуть по итогам сезона в связи с неудовлетворительным результатом»,— объяснил свой уход господин Леонтьев. Он сказал, что у него нет претензий к руководству клуба.

«Нефтехимик» по итогам чемпионата КХЛ занял девятое место в конференции «Восток» и второй год подряд не попал в плей-офф. Господин Леонтьев пришел в ХК в 2021 году. До этого он тренировал «Горняк», а в сезоне 2017/18 работал с владивостокским «Адмиралом».