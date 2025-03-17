В 2025 году в Казани на проведение капитального ремонта 226 многоквартирных домов направят 4,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани проведут капремонт многоквартирных домов на 4,1 млрд рублей

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ В Казани проведут капремонт многоквартирных домов на 4,1 млрд рублей

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

В 46 домах из 226 будет заменена система отопления, в 56 — построена новая кровля, в 26 — обновлен фасад, а еще в 22 — утеплен фасад. В 10 домах также установят узлы погодного регулирования, а в 2 — отремонтируют противопожарную систему.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Казани, проведение работ по капремонту поможет улучшить условия проживания 67 тыс. казанцев.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на аналогичные работы в Татарстане выделили свыше 7 млрд руб.

Дарья Сайфиева