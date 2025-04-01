В Перми закрылся единственный филиал бренда одежды Terranova

В ТРК «Столица» закрылся единственный пермский филиал магазина одежды Terranova. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в управляющей компании торгового центра, магазин по договору франшизы развивал ИП из Екатеринбурга. Пока новый арендатор помещений бывшего магазина общей площадью 600 кв. м не найден.

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фото: 2ГИС



Terranova входит в Teddy Group, которая была основана в Римини в 1960-е годы. В коллекции бренда — одежда, обувь и аксессуары для подростков и взрослых. На данный момент магазин представлен в Москве, Санкт-Петербурге, а также в ряде регионов, включая Республику Татарстан, Удмуртскую Республику, Нижегородскую, Самарскую, Рязанскую область и другие. В пермском ТРК «Столица» Terranova действовала на протяжении 20 лет со дня открытия торгового центра.