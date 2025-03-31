Покрытие для развития

Укрепление транспортного каркаса — ключевое условие экономического роста, в том числе развития территорий под любые сегменты недвижимости. Инфраструктурные проекты входят в список важнейших приоритетов Санкт-Петербургской агломерации на ближайшие годы. Guide разбирался, насколько город и область обеспечены строительными материалами и техническими ресурсами для реализации всех намеченных дорожных планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Растущая потребность в асфальтобетоне из-за активного дорожного строительства требует расширения производственных мощностей «АБЗ-1» Фото: АБЗ-1 Постоянный рост интенсивности дорожного движения, увеличение грузопотока, длительные сроки между ремонтами диктуют необходимость применения новых технологий в проектировании и подборе составов асфальтобетонных смесей Фото: АБЗ-1 В промышленно развитых мировых мегаполисах выпуск инновационных асфальтобетонных смесей осуществляется на технически продвинутых предприятиях Фото: АБЗ-1 Фото: АБЗ-1 Следующая фотография 1 / 4 Растущая потребность в асфальтобетоне из-за активного дорожного строительства требует расширения производственных мощностей «АБЗ-1» Фото: АБЗ-1 Постоянный рост интенсивности дорожного движения, увеличение грузопотока, длительные сроки между ремонтами диктуют необходимость применения новых технологий в проектировании и подборе составов асфальтобетонных смесей Фото: АБЗ-1 В промышленно развитых мировых мегаполисах выпуск инновационных асфальтобетонных смесей осуществляется на технически продвинутых предприятиях Фото: АБЗ-1 Фото: АБЗ-1

В России подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В начале марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем ежегодном отчете о деятельности правительства сообщил, что на конец 2024 года более половины всех региональных дорог в стране и более 85% дорог в крупных городах были приведены в нормативное состояние. По всей России было отремонтировано и сооружено примерно 25 тыс. км дорог, в рамках нацпроекта строители уложили около 1 млрд кв. м дорожного покрытия.

Региональные результаты

По данным Смольного, за четыре года реализации нацпроекта при финансовой поддержке федерального центра в Петербурге обновили свыше 500 км улично-дорожной сети (УДС). В прошлом году было открыто движение по 12 новым дорогам и развязкам, отремонтировано 100 объектов УДС и 25 км одиночного пути трамвайных линий. По словам губернатора города Александра Беглова, новые магистрали и дорожные развязки улучшили дорожную ситуацию, в том числе в популярных туристических местах, разгрузили выезды из города, обеспечили дополнительные выезды на федеральные трассы.

В этом году строительство и ремонт дорог продолжится уже в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ключевым направлением расходов регионального бюджета станет государственная программа «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». В 2025–2027 годах на нее направят 333 млрд рублей (23% расходов городского бюджета), включая расходы на транспорт (204 млрд) и дорожное хозяйство (127 млрд). 2,38 млрд рублей на обновление и приведение дорог в нормативное состояние город получит из федерального бюджета. Всего же на эти цели в течение трех лет Северной столице выделят более 6 млрд рублей.

Ключевые проекты

Новые объекты дорожно-транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленобласти, реализация которых призвана изменить облик агломерации, неслучайно называют мегапроектами. Среди них КАД-2, высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург (ВСМ), Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), Большой Смоленский мост, трамвайная линия «Славянка» и другие.

Строительство дальнего обхода Петербурга, называемого второй кольцевой автодорогой, обсуждается еще с 1990-х годов. Решение о создании КАД-2 президент России Владимир Путин обозначил в 2021 году. Во время ПМЭФ-2024 заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин официально объявил начало реализации проекта КАД-2, подчеркнув, что открыть движение по первым 88 км трассы необходимо до конца 2028 года. Сооружение ШМСД должно вестись параллельно с КАД-2, отмечалось на совещании с участием господина Хуснуллина и губернаторов Петербурга и Ленобласти на полях ПМЭФ-2024.

Первый этап Широтной магистрали протяженностью 2,6 км, включающий участок от примыкания к ЗСД до пересечения с Витебским проспектом, называют Витебской развязкой. Запуск движения по шестиполосной автодороге с расчетной скоростью движения до 110 км/ч и пропускной способностью до 70 тыс. транспортных средств в сутки состоялся в конце декабря 2024 года. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали концессионное соглашение, в рамках которого второй, третий и четвертый этапы ШМСД построит компания «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС), которая в дальнейшем будет эксплуатировать объект. Старт строительства последующих этапов магистрали намечен на лето 2024 года. Как сказал губернатор Петербурга, работы по второму-четвертому этапам ШМСД начнутся одновременно.

В Ленобласти концессионером на выполнение работ по ШМСД в 2023 году стала Всеволожская концессионная компания (ВКК). По областной части ШМСД уже разработано технико-экономическое обоснование проекта. Начало проектирования пятого-шестого этапов планировалось на этот год.

Виктория Калинина, старший преподаватель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, считает крайне важным начало проекта КАД-2. «Загрузка на действующей кольцевой автодороге в часы пик сегодня приближается к 100%. Об этом свидетельствуют состояние дорожного покрытия и необходимость постоянного ремонта, что приводит в летние периоды к серьезным заторам на КАД».

Обеспеченность строительства

Выполнение такого масштабного инфраструктурного строительства в агломерации приводит к увеличению спроса на качественные строительные материалы, отмечают специалисты. Устойчивая потребность в высококлассных асфальтобетонных смесях наблюдается в настоящее время по всей России. В перспективе до 2030–2035 годов спрос продолжит расти не только в связи с реализацией инфраструктурных проектов, но и из-за того, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области существенно изношены дорожные покрытия. Очевидно, что от степени обеспеченности дорожных работ необходимыми ресурсами и от качества используемых материалов зависит реализация всех амбициозных планов агломерации. Эксперты предупреждают, что долговечность дорожного полотна напрямую зависит от качества смеси и технологии ее приготовления.

Постоянный рост интенсивности дорожного движения, увеличение грузопотока, длительные сроки между ремонтами диктуют необходимость применения новых технологий в проектировании и подборе составов асфальтобетонных смесей.

Экологическая повестка

С каждым годом ужесточаются экологические требования к работе промышленных производств. Это стимулирует применение инновационных асфальтобетонных смесей: теплых, с использованием переработанного асфальтобетона, резиновой крошки и шлаков. Понижение температуры при приготовлении смесей уменьшает выбросы парниковых газов, а использование вторичной асфальтовой крошки позволяет снижать потребление природных ресурсов. Возвращение отходов в производственный цикл сокращает объемы мусора, вывозимого для захоронения на полигоны.

В условиях активного развития дорожной инфраструктуры, актуализации экологического законодательства и ориентированности производственного бизнеса на снижение негативного воздействия на окружающую среду остро встает вопрос модернизации предприятий по производству асфальтобетонных смесей. Снижение углеродного следа при строительстве и ремонте дорог также является ключевой задачей, стоящей сегодня перед дорожной отраслью.

Мировой опыт

В США и Канаде в дорожном строительстве давно используют переработанный асфальтобетон (RAP) и теплые смеси, зарекомендовавшие себя как технологии, подходящие для разных климатических условий. Применение данных материалов не только экологично с точки зрения вторичного использования старого асфальта и сохранения невозобновляемых природных ресурсов, но и практично, так как добавление RAP не просто не снижает качественные характеристики дорожного покрытия, а даже придает лучшую сопротивляемость пластичному колееобразованию за счет свойств жесткости остаточного битума.

В промышленно развитых мировых мегаполисах выпуск инновационных асфальтобетонных смесей осуществляется на технически продвинутых предприятиях. Примером успешной работы такого продвинутого производства стал завод в Хитроу (Великобритания). Современное здание без каких-либо внешних труб оснащено системами пылеулавливания и многоуровневой системой фильтрации. Производство не наносит вреда окружающей среде. Инновационные решения предприятия в области охраны здоровья, безопасности для работников и природы были отмечены профессиональными наградами.

Создание завода позволило реализовать стратегию по увеличению содержания вторичного гранулята в составе асфальтобетонной смеси. Так, при ремонте дороги в Вестминстере была уложена смесь, произведенная на заводе в Хитроу, содержащая 92% переработанного материала, и это самый высокий процент добавления RAP в истории дорожного ремонта Великобритании.

Петербург не отстает

Одним из самых передовых асфальтобетонных производств в Северной столице России, работающим по всем нормам экологического законодательства, признан завод «АБЗ-1» в Пушкине. Предприятие занимает лидирующие позиции в выпуске как традиционных, так и цветных асфальтобетонных смесей, применяемых при укладке велодорожек и пешеходных зон. Современные технологии производства и укладки смесей завода позволяют ускорять темпы работ и снижать частоту ремонта без вреда окружающей среде.

Растущая потребность в асфальтобетоне из-за активного дорожного строительства требует расширения производственных мощностей «АБЗ-1». В настоящее время компания готовится к строительству нового современного завода в существующей промзоне рядом с Белоостровом мощностью 650 тыс. тонн высококачественных асфальтобетонных смесей в год. Сейчас проект находится на стадии проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации, сообщили в пресс-службе компании. Уже известно, что на новом предприятии будет внедрена перспективная система очистки выбросов, а также другие инновационные технологии и автоматизированные системы управления на отечественном программном обеспечении. Завершение строительства намечено на конец 2027 года.

Ответственность бизнеса

В рамках реализации проекта будет проведена реновация территории существующей промзоны. Благодаря реализации проекта в поселке Белоостров появится современная инженерная инфраструктура, включая прокладку сетей водоснабжения и водоотведения.

Для обеспечения логистических потоков планируется строительство дополнительных дорог, а также обустройство и развитие прилегающей улично-дорожной сети. Кроме того, маршруты движения грузовиков будут составлены в обход населенных пунктов и не создадут дополнительных проблем для дорожной сети поселка.

Между заводом и ближайшей жилой застройкой будет находиться протяженная буферная зона — около 800 метров. Это более чем соответствует требованиям санитарных и экологических норм.

На самом объекте планируется установка оборудования, предусматривающего наиболее высокую степень очистки выбросов. Завод будет оснащен приборами регулярного мониторинга состояния окружающей среды, что позволит контролировать экологическую ситуацию на предприятии в режиме реального времени. До этапа строительства проект будущего завода пройдет ряд экспертиз, в том числе экологическую.

На фоне запуска масштабных инфраструктурных проектов в регионе и с учетом необходимости содержать постоянно растущую дорожную сеть Санкт-Петербургской агломерации эксперты считают, что строительство новой производственной площадки имеет большие перспективы.

Василиса Мотова