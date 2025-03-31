Производитель круп «Увелка» сократил прибыль по РСБУ в 1,5 раза
В прошлом году чистая прибыль по РСБУ ООО «Ресурс», управляющего производителем круп быстрого приготовления «Увелка», составила 266,6 млн руб. Таким образом, чистая прибыль сократилась в полтора раза по сравнению с 2023 годом, общая разница составляет 141,6 млн руб. Об этом говорится в официальном отчете компании, размещенном на портале бухгалтерской финансовой отчетности.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Себестоимость продаж возросла на 5,9%, до 9,1 млрд руб., когда в 2023 году она составляла 8,6 млрд. Коммерческие расходы составили 2,3 млрд руб., годом ранее они составляли 1,9 млрд руб.
Валовая прибыль «Ресурса» увеличилась на 19,2% и составила 4,7 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 16,3%, до 1,75 млрд руб. Налог на прибыль вырос вдвое и составил 213,3 млн руб.
Дебиторская задолженность компании выросла с 3,9 млрд руб. в 2023 году до 5,1 млрд руб. в 2024 году. Кредиторская задолженность также выросла — с 2,7 млрд руб. до 3,7 млрд руб.