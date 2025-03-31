С 1 апреля некоторые автомобилисты не смогут пользоваться водительским правами

Часть водителей, которые до сих пор пользовались иностранными водительскими удостоверениями (ВУ), с 1 апреля обязаны иметь российские права. Эта обязанность прописана в законе «О безопасности дорожного движения». Речь идет об иностранцах, получивших ВНЖ (или российское гражданство) до 1 апреля 2024 года, а также россиянах, въехавших в РФ до 1 апреля 2024 года.

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Если 1 апреля 2025 года они окажутся за рулем с ранее выданными иностранными ВУ, это будет считаться вождением без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП, штраф до 15 тыс. руб.). Граждан Белоруссии и россиян с белорусскими удостоверениями запрет не касается. Если же иностранец получил ВНЖ (или гражданство) после 1 апреля 2024 года (например, 1 октября), он может пользоваться зарубежным ВУ в течение года с момента изменения статуса (то есть до 1 октября 2025 года). Для россиян с иностранными ВУ действует такое же правило, но точкой отсчета считается дата въезда в Россию.

Иностранные права на российские ранее можно было обменять без экзаменов, но льготный период завершился 1 апреля. Этой опцией, по данным МВД, воспользовались почти 500 тыс. автомобилистов. Теперь, если в иностранных правах открыты категории М, А и B, для обмена ВУ надо сдать теорию. Если же открыты категории C и D, то нужно пройти обучение в автошколе, сдав теорию и «город».

Подробнее о ситуации с водительскими правами для иностранцев — в материале «Ъ» «Иностранных прав осталось на неделю».

Иван Буранов