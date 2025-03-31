Контакты зарылись в редкоземы

В Кремле подтвердили “Ъ FM” контакты с США по поводу совместной добычи редкоземельных металлов (РЗМ). Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, интерес к проекту взаимный, однако никаких документов пока не подписано. Прежде глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил «Известиям», что стороны уже ведут дискуссии по редкоземам. Общие запасы таких металлов в России, по данным Минприроды, составляют 28 млн т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Однако доля добычи не превышает 1 % от всего мирового объема, а переработка в стране практически отсутствует, напомнил проректор по исследованиям и развитию технологий ресурсной базы ТЭК Университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев: «Нет у нас месторождений именно редкоземов, как правило, это никелевые, ванадиевые и так далее, с которыми связаны в том числе РЗМ.

Там выплавляется то, что нужно, искомый продукт — медь, никель, вольфрам, ванадий. А редкоземы сбрасываются в шламы, в терриконы, и все. То есть это многоэтапное, многостадийное освоение. РЗМ нужно разведать, оценить их запасы, а после благополучной разведки поставить горнообогатительные комбинаты. Потом где-то в удобных местах строить фабрики, которые их будут переводить из оксидов уже в требуемый металл.

Поэтому технологически это сложное занятие и очень затратное во всех отношениях».

Потенциально совместный российско-американский проект можно запустить на Чуктуконском месторождении в Красноярском крае или на Селигдарском и Томторском в Якутии, полагают эксперты. Одним из самых востребованных элементов считается редкоземельный металл галлий. Его используют в производстве полупроводниковых пластин для интегральных схем, лазерных диодов, солнечных батарей и тому подобного.

Галлий добывает единственный в России завод — Пикалевский в Ленинградской области. Сейчас выпускается около 7 т сырья в год, но группа «Русал», куда входит Пикалево, заявила “Ъ FM”, что при наличии спроса может тиражировать технологию и на другие предприятия. И нарастить выпуск до 41 т в год. Но когда речь заходит о редкоземельных металлах, есть существенная проблема — добывать дорого, а сбывать трудно, отметил доктор экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов: «Спрос на внутреннем рынке небольшой, он не превышает 2,5-3 тыс. т в год. Да, он будет расти, но небыстро. А куда поставлять? Вариантов-то у нас немного. Либо в Европу, но она для нас закрыта, хотя ограничений против редкоземельных металлов Европейский союз не вводил, либо в Китай, но китайцы будут нас прогибать по цене, либо в США.

Почему Дональд Трамп поднял эту тему? Они озаботились вопросами сырьевого обеспечения критическими материалами. Это большой список, но там есть редкоземы, литий и так далее. Потому что завозятся именно оксиды РЗМ и какие-то иные соединения из США, и существует определенный парадокс. В Америке добывается порядка 45 тыс. редкоземов в руде, а оксидов и иных соединений производится около 1,5 тыс. т. Все остальное сырье отправляется на экспорт в КНР. Китайцы покупают, перерабатывают, поставляют оксиды редких земель и иные соединения в США.

То есть Соединенные Штаты по сути являются своеобразным сырьевым придатком Китая. И вот Дональд Трамп эту тему поднял. Ему это важно. Он рассматривает нашу страну как противовес КНР».

По данным NBC, Россия предложила США заключить соглашение, где американская сторона получит часть прав собственности на РЗМ и другие ценные металлы в новых регионах. Собеседники телекомпании сообщили, что среди вариантов, подготовленных Москвой, были месторождения полезных ископаемых в Донбассе и Запорожской области, доступ к которым может получить Америка. Кто может стать партнерами с российской стороны, рассуждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов: «Во-первых, это должны быть те компании, которые уже так или иначе связаны с добычей редкоземельных металлов либо каких-то других трудноизвлекаемых пород. Среди них, думаю, "Росатом", ее дочерняя структура, они работают в Арктике. То есть у них уже есть достаточно большой опыт, и его нужно дальше развивать.

Плюс "Ростех" и "Норникель", которая имеет опыт добычи платиновой группы. То есть это тоже трудноизвлекаемое сырье, и, соответственно, я думаю, они будут продолжать развиваться в данном направлении. "Алроса" добывает редкоземельные элементы, которые сопутствуют алмазным месторождениям в Якутии, и Соликамский магниевый завод — это один из ключевых переработчиков редкоземельных элементов в России. Думаю, что сотрудничество с США будут направлять именно на создание полного цикла, с использованием как раз западных высоких технологий.

Это то, что в первую очередь Россия ждет от США. Как будет выглядеть сотрудничество? Могут быть разные варианты. Стороны будут стремиться взаимодействовать на равных условиях, то есть американцы принесут свои высокие технологии добычи и переработки, взамен потребуют 50% от добычи или от доходов от этого проекта. А Россия предоставит доступ к ресурсам, инфраструктуре, энергоресурсам для этих проектов и даст гарантии на какую-то определенную долю добытого».

О заинтересованности США в редкоземельных металлах в феврале заявил Дональд Трамп. Американский президент намерен добывать их на территории Украины. Однако Вашингтон и Киев не могут договориться о параметрах сырьевого соглашения. Предложенный американцами вариант сравним с колониальной эксплуатацией Бельгией африканцев в XIX веке, пишет Bloomberg.

Украина требует от США гарантии безопасности в обмен на свои ресурсы. Но Дональд Трамп не принимает отказа Зеленского и заявил, что если соглашения не будет, то у украинского президента «будут проблемы, большие, большие проблемы». Офис Владимира Зеленского сообщил 31 марта, что США и Украина провели первый длинный разговор по новому проекту соглашения об ископаемых и работа команд продолжается.

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