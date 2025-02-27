Сотрудничество вливается в добычу

Официальные представители России и Америки определили зоной экономического сотрудничества территорию Арктики, пишет Bloomberg. По данным агентства, уже началось обсуждение совместных проектов, включая разведку природных ресурсов и торговых путей. Кроме того, США рассматривают как цель сотрудничество в области разведки энергетических ресурсов, отметил один из источников Bloomberg. Вероятно, речь идет о проектах, связанных с добычей нефти и газа в Арктике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Главным вкладом американцев могли бы стать технологии, полагает директор консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев: «Здесь речь идет о комплексе решений. Во-первых, это партнерский вход в совместные предприятия. Три задачи: деньги, технологии, рынок. Ну и плюс транспортная составляющая. Вопрос в том, будет ли это для них представлять интерес, как и для российских компаний. Потому что две главные государственные компании — "Газпром" и "Роснефть" — имеют определенные и уже сложившиеся планы работы. "Роснефть" — это "Восток Ойл", у "Газпрома" целый ряд проектов на Ямале, Бейское месторождение и так далее.

Если американцы захотят входить в проект "Восток Ойл", это будет просто прекрасное развитие событий. Думаю, что возвращение на шельф, как раньше осуществляли совместные предприятия Exxon и "Роснефть", сейчас не столь актуально. Самое главное — это, конечно, запустить проект "Восток Ойл". Разумеется плюс возвращение нефтесервисных компаний на российский рынок. Я скептически отношусь к развитию ситуации. У нас есть разнонаправленное движение. С одной стороны, идет заявленное сближение с Соединенными Штатами. С другой, усугубление взаимоотношений с Евросоюзом и Великобританией. А европейский рынок всегда был определяющим для нефтегазового комплекса Российской Федерации, да и для горнорудного тоже. Поэтому тут строить какие-то прогнозы очень и очень сложно».

Тема с совместными проектами в Арктике обсуждается в Белом доме не только в экономическом аспекте. Один из собеседников Bloomberg отметил, что США рассматривают арктическое партнерство как инструмент ослабления связей России и Китая в регионе. Москва и Пекин за последние годы значительно сблизились в рамках проектов «Ледяного Шелкового пути», соединяющего Восточную Азию, Западную Европу и Северную Америку. И в логистических, и в энергетических проектах по большому счету России от Вашингтона нужна только отмена санкций, считает управляющий директор компании «Выгон Консалтинг» Григорий Выгон: «Понятно, что ресурсы российского арктического шельфа богаты углеводородами, но на сегодняшний день мы самостоятельно реализуем ряд проектов, добываем нефть на Приразломном. И по большому счету нам от американской стороны нужны технологии и доступ к финансовым ресурсам.

То есть санкции в отношении СПГ замедлили реализацию наших проектов. Я думаю, что максимальная польза или первый значимый шаг с американской стороны, это снятие ограничений, да и не только американских, но и корейских, чтобы мы смогли продолжить закупать и газовозы, и технологии крупнотоннажного СПГ в США. Тогда реализуем капитал по производству 100 млн т СПГ в среднесрочной перспективе. То есть вот это самое важное. А дальше есть разные сферы, не только арктический шельф. Вот тогда, действительно, можно было бы говорить и о редкоземельных металлах. У России существует огромный потенциал по добыче лития, производственных рассолов, в том числе и здесь могут быть какие-то совместные проекты».

Вопрос потенциального сотрудничества компаний России и Америки обсуждался в Эр-Рияде. Заинтересованность сторон в этом есть, но предметного обсуждения пока не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о партнерских проектах в Арктике. Владимир Путин также касался арктической темы несколько дней назад. Он назвал Россию абсолютным лидером в регионе и добавил, что многие страны хотят сотрудничать в производстве атомного ледокольного флота.

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Светлана Белова