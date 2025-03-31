ВС РФ отказал краснодарскому застройщику в возврате домов в центре города

Верховный суд отказал краснодарскому застройщику «Европа Девелопмент» в передаче кассационной жалобы на решения нижестоящих инстанций в коллегию по экономическим спорам. Компания пыталась вернуть из собственности мэрии Краснодара жилые помещения на ул. Красноармейской, 91, 93 и 95. Информация опубликована на сайте ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск застройщика, однако позже дело направили на повторное рассмотрение, и решение вынесли в пользу администрации города.

Как следует из материалов суда, в 2020 году «Европа Девелопмент» безвозмездно передала муниципалитету ряд объектов недвижимости. Позднее компания потребовала вернуть их, ссылаясь на то, что помещения использовались не по назначению.

Верховный суд указал, что договор был заключен в рамках развития территории и предусматривал строительство поликлиники. Администрация приступила к реализации проекта, расселив жильцов аварийных домов, в связи с чем требования застройщика отклонили.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Европа Девелопмент» зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году. Компании принадлежат проекты «Елисейский парк 2» и «Елисейский парк 3».

Вячеслав Рыжков