Регионы СКФО оказались в конце рейтинга по уровню зарплат в провинции

Пять северокавказских республик — Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — заняли последние места в рейтинге по зарплатам в провинции на 2024 год. Исследование учитывало средние и крупные предприятия с учетом НДФЛ, сообщает агентство «РИА Рейтинги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чечня заняла 82-е место: средняя зарплата в малых и средних городах составила 29,8 тыс. руб., что на 10,4% выше уровня 2023 года. В крупных городах Чечни оплата труда на 35% выше.

Ингушетия заняла 81-е место с зарплатой 32,7 тыс. руб. (рост на 13,9%). В малых населенных пунктах зарплаты были на 12% ниже, чем в крупных городах. Дагестан занял 80-е место: средняя зарплата составила 34,7 тыс. руб. (рост на 12,4%), а в крупных городах она была на 31,1% выше.

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия заняли 79-е и 78-е места соответственно. В Кабардино-Балкарии средняя зарплата составила 37,3 тыс. руб. (рост на 14,4%), в Карачаево-Черкесии — 40,6 тыс. руб. (рост на 21,2%). В обеих республиках зарплаты в крупных городах были выше, чем в провинции.

Северная Осетия заняла 74-е место: за год зарплаты выросли на 17,2% до 40,4 тыс. руб. Ставрополье стало 68-м с показателем 51,2 тыс. руб. (рост на 18,7%). В среднем по России зарплата в 2024 году выросла на 18,3% до 76,5 тыс. руб.

Николай Аксенов