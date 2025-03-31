Личный советник Трампа Бернс прибыл с визитом в Киев

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибыл в Киев сегодня, 31 марта. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Бернс

Фото: Carlo Allegri / Reuters Марк Бернс

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Господин Асман сообщил, что Марк Бернс прибыл с визитом по его личному приглашению. Он объяснил, что рассчитывает на способность личного духовного советника президента США донести позицию украинских властей по способам урегулирования конфликта с Россией.

Моше Асман также добавил, что мнение господина Бернса имеет большое значение в формировании стратегии и политики США.

Марк Бернс — священнослужитель из Южной Каролины. В 2016 году журнал Time назвал его личным пастором Дональда Трампа. Священнослужитель считается одним из первых сторонников господина Трампа в предыдущую президентскую кампанию.

Ранее сегодня, 31 марта, Дональд Трамп пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому большими проблемами в случае отказа от сделки с США по редкоземельным металлам. Согласно обновленной версии документа, Штаты получат контроль над всеми инвестициями в разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ.

О том, почему Украина отказывается подписывать соглашение,— в материале «Вредные ископаемые».