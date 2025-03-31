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На расчистку Краснодарского водохранилища могут направить более 20 млн рублей

Краснодарское водохранилище планируют расчистить за 20,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Фото: WWW.KBVU-FGU.RU

Фото: WWW.KBVU-FGU.RU

Заказчиком выступило ФГБВУ «Центррегионводхоз». Организация ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания по мероприятию «Расчистка Краснодарского водохранилища (русло реки Кубань), Республика Адыгея». Предполагаемая протяженность участка расчистки — 38,7 км. Подрядчик должен будет, в частности, выполнить топографическую съемку береговой полосы шириной 20 м. Предполагаемая площадь русловой съемки — 425,7 га. Предполагаемая площадь съемки береговой полосы — 154,8 га.

Под размещение изымаемых донных отложений намечены земельные участки общей площадью 300,3 га, расположенные вдоль береговой полосы водохранилища в районе ст. Старокорсунской, ст. Васюринской и ст. Воронежской. Площадь работ уточняется программой производства инженерных изысканий.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 7 апреля. Результат проделанной работы заказчик хочет получить не позднее 15 ноября 2025 года.

Вячеслав Рыжков

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