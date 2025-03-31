На расчистку Краснодарского водохранилища могут направить более 20 млн рублей

Краснодарское водохранилище планируют расчистить за 20,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WWW.KBVU-FGU.RU Фото: WWW.KBVU-FGU.RU

Заказчиком выступило ФГБВУ «Центррегионводхоз». Организация ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания по мероприятию «Расчистка Краснодарского водохранилища (русло реки Кубань), Республика Адыгея». Предполагаемая протяженность участка расчистки — 38,7 км. Подрядчик должен будет, в частности, выполнить топографическую съемку береговой полосы шириной 20 м. Предполагаемая площадь русловой съемки — 425,7 га. Предполагаемая площадь съемки береговой полосы — 154,8 га.

Под размещение изымаемых донных отложений намечены земельные участки общей площадью 300,3 га, расположенные вдоль береговой полосы водохранилища в районе ст. Старокорсунской, ст. Васюринской и ст. Воронежской. Площадь работ уточняется программой производства инженерных изысканий.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 7 апреля. Результат проделанной работы заказчик хочет получить не позднее 15 ноября 2025 года.

Вячеслав Рыжков