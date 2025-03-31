Власти Японии инвестируют $5,4 млрд в местного производителя чипов Rapidus

Сегодня, 31 марта, Министерство экономики Японии заявило об инвестициях на сумму 802 млрд иен ($5,4 млрд) в местного производителя чипов Rapidus. С учетом предыдущих вложений в эту компанию общий объем инвестиций составит 1,72 трлн иен ($11,5 млрд). Компания Rapidus была основана в августе 2022 года консорциумом японских компаний и инвесторов: NTT, SoftBank, Denso, MUFG Bank, NEC, Sony, Toyota и Kioxia. Цель создания нового стартапа-консорциума — усиление позиций японской микроэлектроники на мировом рынке новейших процессоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уже в декабре 2022 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с бельгийским Университетом микроэлектроники. Тогда же Rapidus вместе с американской IBM начала работу над новейшими процессорами 2 нм. В январе стало известно, что Rapidus летом текущего года поставит первые прототипы своих двухнанометровых чипов американской телекоммуникационной корпорации Broadcom. Тестовое производство Rapidus запускает в апреле, а массовый выпуск чипов запланирован на 2027 год.

Евгений Хвостик