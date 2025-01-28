В Казанском кремле отреставрируют часть крепостной стены

Участок крепостной стены Казанского кремля между Пятигранной и Безымянной башнями XVII века будет отреставрирован. Соответствующий акт опубликован на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В XIX веке, когда кремль больше не использовался для обороны, этот участок крепостной стены не раз перестраивали. Сегодня он используется в качестве торгового помещения и находится в аварийном состоянии.

Во время ремонтно-реставрационных работ для продажи сувениров, в нем сделают ворота, а также укрепят кирпичную кладку.

В Казанском кремле начнут реставрацию еще одного аварийного участка стены между Спасской и Юго-Западной башнями.

Дарья Сайфиева