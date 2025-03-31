Кубанские пчеловоды столкнулись с массовой гибелью пчел после зимы

Пчеловоды Краснодарского края столкнулись с массовой гибелью пчел. Как сообщил «Ъ-Кубань» представитель отрасли из Абинского района, в домашних пасеках после зимы погибло более половины пчелиных семей, а в некоторых — семьи целиком. Причиной они называют температурные «качели». Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов считает, что гибель пчел — это комплексная проблема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Есть несколько основных причин гибели пчел: вредители, болезни, химические пестициды, климатические стрессы. При этом температурные перепады — это скорее факторы, ослабляющие организм пчел. Здоровая пчела их выдержит лучше, чем ослабленная»,— говорит эксперт.

По данным Союза пчеловодов России, в прошлом году более 50% пчел не вышло из зимовки. Сергей Коршунов отмечает, что гибель пчел влечет и потерю урожая, поскольку 75% плодовых и семенных сельхозкультур зависит от опыления. Пчелы опыляют 200 тыс. видов растений, а польза от их опыления в 10–15 раз превышает прямые доходы от пчеловодства.

Специалисты Союза органического земледелия утверждают, что до 80% сельхозпроизводителей можно перевести на биологическую защиту растений без снижения рентабельности. Недавно организация провела онлайн-марафон, где отечественные производители биологических средств защиты растений продемонстрировали их эффективность и экономическую выгоду.

Председатель Союза пчеловодов России по Краснодарскому краю Иван Злобнов рассказал «Ъ-Кубань», что массовая гибель пчел отмечается не только в Краснодарском крае, но и в Ставропольском, а также Ростовской области. «В целом гибель пчел на Кубани составляет порядка 60–80%. Такая же в Ростовской области и Ставропольском крае. Причины — бесконтрольное применение химии. Отсутствие севооборота медоносных культур, запашка всех природоохранных зон вдоль речек, а также запрет въезда пчел в лес»,— отметил эксперт.

Наталья Решетняк