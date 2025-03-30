31 марта в Татарстане ожидается до +16 градусов

В понедельник, 31 марта, на территории Республики Татарстан прогнозируется до +16 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит от 5 до 0 градусов, а днем — от +11 до +16 градусов.

В Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью в городе ожидается от 2 до 0 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов.

Влас Северин