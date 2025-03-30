Борцу вернули погоны

Как стало известно “Ъ”, в Генпрокуратуре пересмотрели решение по уголовному делу в отношении бывшего борца-вольника из Чечни Тархана Эльдукаева. Следствие считает, что он организовал убийство и два покушения по заказу экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Защите, ранее добившейся прекращения одного из эпизодов обвинения, удалось доказать, что фигурант являлся военнослужащим и судить его должны в соответствующей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева Тархан Эльдукаев

Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева

Утверждая обвинение в отношении Тархана Эльдукаева, Генпрокуратура направила его уголовное дело на рассмотрение Измайловского райсуда Москвы. На относящейся к нему территории борец, по данным ГСУ СКР, в декабре 1996 года организовал покушение на предпринимателя Таира Гуршумова, владевшего площадями Черкизовского рынка, и его брата Тельмана Гуршумова. Пули, выпущенные так и не установленным киллером, причинили обоим тяжелые ранения, Таир Гуршумов позже умер.

Преступление, полагает следствие, было совершено по заказу Тельмана Исмаилова, с которым конфликтовали братья.

Кроме того, по версии следствия, Тархан Эльдукаев был причастен и к организации покушения в 2004 году на певца Авраама Руссо, решившего уйти от своего продюсера Тельмана Исмаилова. Певец был ранен в ходе обстрела его машины из автомата Калашникова. Исполнители преступления были осуждены на длительные сроки. А вот уголовное преследование по еще одному уголовному делу — о похищении Авраама Руссо, в котором, по данным ГСУ СКР, участвовал борец Эльдукаев,— в отношении него было прекращено после решения Басманного суда. В нем защита доказала, что вышли сроки давности привлечения к ответственности за это преступление.

Защита добивалась возврата основного дела спортсмена следствию, указывая, в частности, что господина Эльдукаева, если исходить из времени совершения преступления, надо было обвинять не по УК России, который начал действовать только с 1997 года, а по УК РСФСР. В нем за убийство предусмотрено более мягкое наказание.

Кроме того, адвокаты указывали, что на момент совершения предполагаемого преступления Тархан Эльдукаев служил в звании прапорщика в вооруженных силах, выступая за ЦСКА и сборную, в составе которой выигрывал различные международные турниры. Проверив эту информацию, Генпрокуратура согласилась с защитой. Дело было отозвано из Измайловского райсуда и передано в Московский гарнизонный военный суд. Там его распределили конкретному судье, но к рассмотрению еще не назначили.

Адвокаты сообщили “Ъ”, что в данном случае больше доверяют военному правосудию — так гораздо проще отправиться на СВО.Со стадии следствия Тархана Эльдукаева, готового поставить под ружье целый отряд земляков, участвовать в боевых действиях не отпустили.

Николай Сергеев