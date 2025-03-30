Коллекция музея PERMM cтала недоступна для онлайн-просмотра

Музей современного искусства PERMM закрыл доступ к каталогу с изображением предметов из коллекции музея, пишет telegram-канал «Звезда Пермь». Онлайн-доступ к коллекции был закрыт несколько месяцев назад, после увольнения с поста музея Наили Аллахвердиевой. При этом обязанность публиковать в интернете произведения из коллекции включена в госзадание музея и определяется федеральным законодательством.

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Коллекция PERMM сформирована из подаренных музею работ – дарителями были предприниматели, коллекционеры и сами художники. Коллекция входит в состав Государственного музейного фонда РФ, изображения и информация о работах опубликованы на сайте «Госкаталог.РФ». Сейчас на сайте музея перечислены дарители работ и число предметов искусства, переданных PERMM.

Недавно стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Наили Аллахвердиевой. Как сообщало Properm.ru, ей инкриминируется ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Поводом для возбуждения дела стали жалобы на несколько работ, изображения которых были размещены на сайте музея и доступны для просмотра неопределенному кругу лиц. Экспонаты демонстрировались на выставках в музее в 2011–2019 годах. По сведениям «Звезда Пермь», следствие считает, что госпожа Аллахвердиева допустила опубликование ряда произведений из коллекции музея на сайте PERMM. При этом она, имея профильное высшее образование в сфере искусства, осознавала, что работы отсылают к символам православной культуры и могут кого-нибудь оскорбить. В частности имеется в виду скульптура Сергея Горшкова «Ангел с трубой», инсталляции «Голубые города» Татьяны Антошиной и гравюра Константина Звездочетова «Paradisi». Изображения работ ранее были доступны на сайте в разделе «Коллекция музея PERMM».

Наиля Аллахвердиева сотрудничала с музеем современного искусства около десяти лет, в 2019 году ее назначили директором учреждения. В начале декабря прошлого года госпожа Аллахвердиева покинула должность по собственному желанию. Сейчас прокуратура добивается в суде изменения формулировки увольнения «в связи с утратой доверия».