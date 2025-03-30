Долгострой на Екатерининской улице снова выставили на продажу

Незавершенное здание детского центра на ул. Екатерининской, 176, в Перми снова выставили на продажу. Как указано в объявлении на сайте «Авито», строение предназначено под «Центр развития ребенка» для детей дошкольного возраста. Объект предлагается к продаже, авторы объявления также ищут инвестора для достройки здания и ввода в эксплуатацию. Стоимость актива составляет 220 млн руб.— это столько же, сколько просили владельцы при его продаже в предыдущий раз, в 2023–2024 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Здание на ул. Екатерининской, 176, является известным пермским долгостроем. Его начали возводить в 2016 году как жилой дом. Объект принадлежал компании «Горстрой». Однако школа №6, находящаяся рядом, в судебном порядке оспорила законность разрешения на строительство дома. В 2018 году мэрия Перми постановила снести самовольную постройку, но суд оставил незавершенный объект. Тогда «Горстрой» решил реконструировать его в детский развивающий центр, в 2021 году было выдано разрешение на завершение объекта. В 2023 году недострой с участком выставили на продажу за 220 млн руб., а летом 2024 года владельцем земельного участка под долгостроем стало некое физическое лицо, а объявление о продаже здания сняли с публикации.