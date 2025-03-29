Российский дрон впервые пролетел между городами по правилам гражданской авиации

Беспилотник «Аист» пролетел 162 км — его маршрут начался в городе Оха на севере Сахалина, а приземлился он в Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае. Как ТАСС рассказала пресс-служба компании «Аврора — беспилотные авиационные системы», которая и создал этот дрон, полет состоялся по всем правилам гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @dvtretyakov Фото: @dvtretyakov

«Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда — по всем законам авиации... Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений... в стране еще никто такую работу не выполнял»,— привели в пресс-службе слова генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика.

«РИА Новости» в «Авроре» рассказали, что полет БПЛА приурочен к 95-летию первого пассажирского авиарейса между материком и Сахалином, который совершил летчик Михаил Водопьянов. Инициатива, сообщили там, принадлежит губернатору Сахалина Валерию Лимаренко.

28 января в Тольятти прошло совещание по развитию беспилотных систем. На нем президент России Владимир Путин напомнил о цели — Россия к 2030 году должна войти в число глобальных технологических лидеров в отрасли БПЛА. По итогам совещания он утвердил список поручений, выполнение которых призвано развить производство российских БПЛА.

Подробнее о перспективах применения беспилотников в России — в материале «Ъ» «Новая индустрия».