Владимир Путин поручил к 2030 году добиться лидерства России в создании БПЛА
Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу обеспечить ускоренное развитие отрасли производства беспилотников, сообщает пресс-служба Кремля. По словам главы государства, к 2030 году Россия должна стать технологическим лидером в данной области.
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В частности, в России должны быть приняты меры по повышению уровня локализации производства ключевых узлов БПЛА, а также учреждены программы по созданию производственных линий полного цикла. Господин Путин указал и на необходимость обеспечить установление нового класса воздушного пространства для применения в нем БПЛА в упрощенном порядке.
Программа также будет предусматривать организацию и проведение соревнований по проектированию, созданию, эксплуатации и обслуживанию беспилотных систем. Кабинету совместно с правительством Москвы и АНО «Платформа НТИ» поручено организовать проведение международного форума по развитию БПЛА.
В начале марта ТАСС сообщил, что в Казани был создан БПЛА «Аватар», способный вести разведку на глубину до 40 км. Аппарат обладает тремя камерами, две из которых оснащены 30-кратным зумом и тепловизорами.
Подробнее о перспективах применения беспилотников в России — в материале «Ъ» «Новая индустрия».