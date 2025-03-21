Владимир Путин поручил к 2030 году добиться лидерства России в создании БПЛА

Президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу обеспечить ускоренное развитие отрасли производства беспилотников, сообщает пресс-служба Кремля. По словам главы государства, к 2030 году Россия должна стать технологическим лидером в данной области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В частности, в России должны быть приняты меры по повышению уровня локализации производства ключевых узлов БПЛА, а также учреждены программы по созданию производственных линий полного цикла. Господин Путин указал и на необходимость обеспечить установление нового класса воздушного пространства для применения в нем БПЛА в упрощенном порядке.

Программа также будет предусматривать организацию и проведение соревнований по проектированию, созданию, эксплуатации и обслуживанию беспилотных систем. Кабинету совместно с правительством Москвы и АНО «Платформа НТИ» поручено организовать проведение международного форума по развитию БПЛА.

В начале марта ТАСС сообщил, что в Казани был создан БПЛА «Аватар», способный вести разведку на глубину до 40 км. Аппарат обладает тремя камерами, две из которых оснащены 30-кратным зумом и тепловизорами.

Подробнее о перспективах применения беспилотников в России — в материале «Ъ» «Новая индустрия».