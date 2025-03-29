Московское «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. «Динамо» разгромило «Оренбург» со счетом 5:1. Матч проходил на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина».

Счет в игре открыл игрок московской команды Хорхе Карраскаль на 38-й минуте. На 41-й минуте полузащитник оформил второй гол. Забитыми мячами также отметились Бителло (60-я минута), Луис Чавес (67-я минута) и Виктор Окишор, который забил последний гол в матче. На 77-й минуте оренбургский спортсмен Саид Сахархизан забил единственный мяч команды в игре.

«Динамо» находится на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. «Оренбург» занимает последнее, 16-е место, он набрал всего 11 очков. На первом месте расположился «Краснодар», у которого 46 очков.