В 2025 году в Марий Эл ожидают 1,3 млн туристов
По итогам 2025 года в Республике Марий Эл ожидается увеличение турпотока до 1,3 млн человек. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.
В 2025 году в Марий Эл ожидают 1,3 млн туристов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В 2024 году регион принял 1,2 млн гостей. В пресс-службе отметили, что рост возможен благодаря реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2024 году в республике появились 60 новых модульных номеров и две гостиницы уровня 4 звезды.
Всего в Республике Марий Эл до 2030 года на развитие туризма направят 10,8 млрд руб. К 2035 году в республике намерены реализовать около 60 туристических проектов.