По итогам 2025 года в Республике Марий Эл ожидается увеличение турпотока до 1,3 млн человек. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Марий Эл ожидают 1,3 млн туристов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В 2025 году в Марий Эл ожидают 1,3 млн туристов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2024 году регион принял 1,2 млн гостей. В пресс-службе отметили, что рост возможен благодаря реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2024 году в республике появились 60 новых модульных номеров и две гостиницы уровня 4 звезды.

Всего в Республике Марий Эл до 2030 года на развитие туризма направят 10,8 млрд руб. К 2035 году в республике намерены реализовать около 60 туристических проектов.

Влас Северин