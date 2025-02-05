Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Марий Эл на реализацию проектов развития туризма выделят 10,8 млрд рублей

В Марий Эл общий объем капитальных затрат на реализацию проектов развития туризма до 2030 года составит 10,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

К 2035 году в Марий Эл планируют реализовать около 60 проектов. Ожидается, что после выхода проектов на полную мощность объем налоговых поступлений в год составит 940 млн руб. Планируется, что появится около 1,6 тыс. новых рабочих мест.

Согласно мастер-плану, Козьмодемьянск должен стать вторым крупным туристским центром республики. В Козьмодемьянском кластере планируют реализовать пять флагманских проектов на сумму 2,785 млрд руб.

Мастер-план развития туризма затрагивает Йошкар-Олу, малые города и сельские населенные пункты.

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов рассказал «Ъ Волга-Урал», что развитие туризма в Марий Эл также способствует повышению привлекательности Татарстана как туристического направления. Господин Иванов напомнил, что в сотрудничестве с Чувашией и Марий Эл развивается турмаршрут «Великий Волжский путь», который позволяет познакомиться с культурными особенностями татар, чувашей и марийцев за одну поездку.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...