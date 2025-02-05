В Марий Эл на реализацию проектов развития туризма выделят 10,8 млрд рублей

В Марий Эл общий объем капитальных затрат на реализацию проектов развития туризма до 2030 года составит 10,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

К 2035 году в Марий Эл планируют реализовать около 60 проектов. Ожидается, что после выхода проектов на полную мощность объем налоговых поступлений в год составит 940 млн руб. Планируется, что появится около 1,6 тыс. новых рабочих мест.

Согласно мастер-плану, Козьмодемьянск должен стать вторым крупным туристским центром республики. В Козьмодемьянском кластере планируют реализовать пять флагманских проектов на сумму 2,785 млрд руб.

Мастер-план развития туризма затрагивает Йошкар-Олу, малые города и сельские населенные пункты.

Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов рассказал «Ъ Волга-Урал», что развитие туризма в Марий Эл также способствует повышению привлекательности Татарстана как туристического направления. Господин Иванов напомнил, что в сотрудничестве с Чувашией и Марий Эл развивается турмаршрут «Великий Волжский путь», который позволяет познакомиться с культурными особенностями татар, чувашей и марийцев за одну поездку.

Диана Соловьёва