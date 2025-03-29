Ракетка улетела за экватор

27-летняя россиянка Дарья Касаткина, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объявила о том, что будет выступать за Австралию. Бывшая 8-я ракетка мира, полуфиналистка Roland Garros (2022) и победительница розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2021) стала не первой, но самой сильной российской теннисисткой, которая решила играть под флагом другой страны, за последние несколько лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисистка Дарья Касаткина

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Теннисистка Дарья Касаткина

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

О решении выступать под флагом Австралии Дарья Касаткина сообщила в социальных сетях. «Рада сообщить, что правительством Австралии одобрено мое заявление по поводу получения вида на жительство. Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать его своим домом. Поэтому я с гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию»,— написала теннисистка, которой в мае исполнится 28 лет.

Не объясняя подробно причины своего решения, Касаткина отметила, что оно «далось нелегко», а также выразила благодарность своей семье, тренерам и всем, кто поддерживал ее на протяжении теннисного пути. «Я всегда буду уважать и ценить свои корни, но очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и поддержку»,— отметила спортсменка.

Касаткина — безусловно, сильнейшая, хотя и не первая российская теннисистка, которая уходит под флаг другого государства за последние три года. Уже около двух лет за Францию выступает 24-летняя Варвара Грачева (на данный момент — 65-я в мире), а прошлым летом за Армению начала играть 22-летняя Элина Аванесян (36-я). Примечательно, что обе спортсменки сейчас являются первыми ракетками своих стран — так же, как чемпионка Wimbledon 2022 года москвичка Елена Рыбакина, вот уже семь лет представляющая Казахстан. Теперь свой лидер российского происхождения будет и в австралийском женском теннисе, где после раннего завершения карьеры экс-первой ракеткой мира Эшли Барти в марте 2022 года не было не только звезд, но и претенденток на этот статус. На данный момент сильнейшей представительницей Зеленого континента в первой сотне рейтинга WTA является 26-летняя Кимберли Биррелл (68-я).

Примечательно, что также за Австралию с 2015 года выступает Дарья Сэвилл (в девичестве — Гаврилова) — бывшая партнерша Касаткиной в парном разряде, которая в 2010 году, еще будучи россиянкой, выиграла юниорский US Open, юношеские Олимпийские игры в Сингапуре и была признана Международной федерацией тенниса (ITF) чемпионкой мира среди игроков до 19 лет. А еще раньше на Зеленый континент улетели две сестры, уроженки Тамбова Анастасия и Арина Родионовы.

Впрочем, по достижениям Дарья Касаткина, которая, не отличаясь физическими данными, всегда была сильна комбинационной игрой, заметно превосходит почти всех перечисленных выше бывших соотечественниц.

После финиша юниорской карьеры, отмеченной победой на юниорском Roland Garros в 2014 году, она довольно быстро и успешно перешла во взрослый теннис, сумев в 2018 году дойти до 1/4 финала на двух турнирах Большого шлема, выиграть Кубок Кремля и завершить сезон в топ-10. Затем был спад, связанный в том числе с психологическими проблемами, но в 2021 году Касаткина снова прибавила, внесла серьезный вклад в пятую и первую за 13 лет победу сборной России в Кубке Билли Джин Кинг, а в следующем сезоне пробилась в полуфинал Roland Garros, достигла своего высшего пока восьмого места в мировом рейтинге и впервые приняла участие в итоговом турнире WTA.

В последние три года Касаткина не покидает топ-20 мирового рейтинга. На сегодня на ее счету восемь побед на турнирах WTA в одиночном разряде и один титул в паре, взятый на Кубке Кремля с Еленой Весниной десять лет назад.

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, новость о смене гражданства Дарьей Касаткиной нельзя назвать сенсацией. «Всё давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь. У неё хорошая голова в плане игры, на медленных кортах она умеет раскладывать пасьянс, но быстрее она уже вряд ли станет. Вряд ли будет играть сильнее»,— цитирует господина Тарпищева «Матч ТВ».

Евгений Федяков