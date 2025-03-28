В России опубликуют считавшийся утерянным роман Эдуарда Лимонова

Издательство «Альпина.Проза» опубликует роман Эдуарда Лимонова «Москва майская», рукопись которого считалась утраченной. Текст обнаружили в архиве Андрея Синявского в Гуверовском институте при Стэнфордском университете.

Эдуард Лимонов написал роман «Москва майская» в Париже в 1986 году. Он показал рукопись издателю Марии Розановой, жене Андрея Синявского, но она посоветовала не издавать книгу. «Мне казалось, что она слабая, по этой причине и не издавал. А сегодня, наверное, напечатал бы»,— писал Лимонов в 2008 году.

В романе повествуется о нескольких майских днях 1969 года. «Лимонов рассказывает нам, как он прибыл в Москву с одним чемоданом, о постоянных поисках жилья, о фиктивной свадьбе ради прописки и главное — о стремлении к той самой творческой столичной поэтической среде, о которой он столько слышал»,— говорится в пресс-релизе издательства.

Лимонов считал, что рукопись романа была сожжена. Он писал, что за время жизни в Париже у него скопилось свыше 5 тыс. книг. Когда он приезжал в Россию, то оставляли их приятелю Мишелю Бидо, тот сложил их в коробки и перенес в подвал. Когда сам Бидо отлучился в путешествие и долго не возвращался, приглядывавший за домом знакомый начал топить камин книгами. Одна из них, считал Лимонов, была «Москва майская».