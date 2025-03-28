Минтранс предложил ввести сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов

Минтранс с 1 сентября предлагает ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов. Инициатива размещена на портале нормативных правовых актов.

В Минтрансе считают, что выплаты от авиакомпаний позволят ускорить модернизацию инфраструктуры аэропортов. Сбор распространится как на отечественные, так и на иностранные авиакомпании. В пример приведен аэропорт Шереметьево, где уже реализуется такая модель.

Средства будут реализованы в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов». На его реализацию из госбюджета выделено 366 млрд руб., а также порядка 128 млрд руб. частных инвестиций по концессионной схеме.

«Это позволит в сжатые сроки привлечь необходимый объем средств для расширения программы модернизации инфраструктуры в период 2025–2030 годов. Все работы направлены в первую очередь на повышение безопасности полетов и улучшение качества услуг в аэропортах. Строгий контроль за размером сбора и распределением средств этого фонда будет возложен на органы власти. Сбор предлагается вводить в аэропортах, входящих в холдинги»,— сказано в сообщении Минтранса.

Ранее стало известно, что Шереметьево изменит тарифы и ужесточит правила пользования привокзальными площадями. В компании считают, что увеличение штрафов и введение ограничений на время стоянки поможет обеспечить безопасность.