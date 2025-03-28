ФИПИ опубликовал варианты тестирования для детей мигрантов

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) опубликовали демонстрационные варианты тестирования по русскому языку для поступающих в школы детей мигрантов. Тест для абитуриентов 1–11-х классов состоит из устной и письменной частей.

Диагностические материалы сформированы отдельно для каждой ступени обучения с 1-го по 11-й класс. В тест включены задания, которые проверяют навыки говорения, понимания устной речи и лексико-грамматические знания. Со второго класса в тестах появляются задания на проверку навыков чтения и письма. Например, поступающие в седьмой класс должны будут написать сочинение объемом в 90 слов. В демонстрационном варианте его тема сформулирована так: «Мой любимый праздник».

В варианте для поступающих в первый класс представлены четыре задания. Одно из них — ответить на вопросы «Сколько тебе лет?» и «Где ты живешь? Назови свой адрес». Остальные — ответить на вопросы по представленным картинкам и аудиозаписи текста.

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступит в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест будет выставляться по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно» (тройку).

О тестировании — в материале «Ъ» «Госдума наступила на балльное место».

Полина Мотызлевская